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Назван срок начала испытаний комбинированной вакцины «Спутник V» и Astrazeneca

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Испытания комбинированной вакцины «Спутник V» и Astrazeneca должны начаться уже на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, позднее испытания стартуют в Саудовской Аравии, сообщили в РФПИ.

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Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, AstraZeneca отличная вакцина и российские эксперты являются партнерами компании. В связи с этим решено протестировать, возможно ли комбинировать укол вакцины AstraZeneca и укол «Спутник V».

«Мы уверены, что это может дать очень хорошую эффективность и также будет очень эффективным в борьбе с новыми мутациями (коронавируса)», — указал он в интервью BBC World Service.

Ранее в этот же день министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарат «Спутник V» разработанный Центром имени Гамалеи, является одной из лучших из вакцин от коронавируса.

Также в Центре имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet.

Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

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