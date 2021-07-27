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Минздрав РФ разрешил испытания комбинации AstraZeneca и «Спутника Лайт»

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Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и шведско-британского препарата от AstraZeneca. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что будет проведено «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов».

Испытания предполагается проводить в пяти медицинских организациях. В частности, в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК «Медси». Участниками исследований, которые продлятся до 2 марта 2022 года, станут 150 пациентов.

Комбинацию двух препаратов будут вводить внутримышечно.

В апреле министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на площадке НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса. По словам директора института Дмитрия Лиознова, испытания вакцины начнутся осенью.

Первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот 26 июня. Глава Минздрава России подчеркивал, что вакцина будет применяться в основном для вакцинации уже переболевших COVID-19 граждан.

Ранее, 2 июля, в Минздраве рассказали, что рост антител после прививки вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» отмечается на 10-й день у лиц с иммунитетом к коронавирусу. 1 июля в Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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