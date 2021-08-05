В АТОР заявили об отсутствии угрозы российским туристам от пожаров в Греции

Российским туристам не угрожают возникшие в Греции лесные пожары, сообщили 5 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«На текущий момент угрозы российским туристам в Греции из-за возникших в ряде регионов этой страны лесных пожаров нет. Спутниковая карта пожаров в Греции подтверждает это», — говорится в сообщении ассоциации.

В АТОР указали, что Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой. По данным заместителя министра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, со вторника по всей Греции зафиксировали более 40 новых очагов возгорания.

Так, пожары на этой неделе возникли на острове Эвбея (Эвия), где пришлось превентивно эвакуировать несколько деревень в горах, а во вторник, 3 августа, в районе Афин природный пожар привел к перекрытию автомагистрали, связывающей столицу с севером и югом страны.

Кроме того, пожары возникли на полуострове Пелопоннес, где зафиксировано самое серьезное возгорание. Туда на помощь в тушении огня в районе древней Олимпии прибыл российский самолет-амфибия Бе-200. Отмечается, что огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей, находящихся на отдыхе в данном регионе, ничего не угрожает. По данным портала Efsyn, там пострадали два человека, участвующие в тушении огня, они госпитализированы.

Единичный небольшой очаг возгорания на острове Родос был оперативно потушен. На популярных у российских туристов островах Крит и Корфу пожары не зафиксированы.

Специальные службы пристально следят за ситуацией, чтобы не допустить возгораний, заверили в АТОР.

Между тем Национальная служба по ЧС Греции объявила об эвакуации ряда населенных пунктов Илии и Аттики из-за угрозы пожара, говорится в сообщении ведомства в Twitter.