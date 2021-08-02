Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос

Сильный пожар разгорелся днем в воскресенье, 1 августа, на греческом острове Родос. Об этом сообщил телеканал CNN Greece.

Пожар на Родосе вспыхнул в полдень в воскресенье в лесном массиве недалеко от района Пантанасса и быстро распространился, постоянно меняя направление из-за сильного ветра.

По информации канала, пожарные продолжают свою работу и ночью. Возгорание возникло между деревнями Сорони и Толос. В превентивных целях жители деревень Псинфос и Марица, в направлении которых шел огненный фронт, были эвакуированы.

Отмечается, что удалось предотвратить распространение огня на Долину бабочек — популярный среди туристов и редчайший в Европе природный заповедник, который находится в 26 км к юго-западу от города Родос, одноименной столицы острова.

Вследствие пожара и действий по его ликвидации почти весь Родос оставался без электричества и воды в течение нескольких часов. В зоне ЧП остаются усиленные подразделения пожарных и волонтеры. Пожарная авиация, включая и российский самолет-амфибию Бе-200ЧС, работали до позднего вечера.

Как отметил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, за последние два дня в Греции было более сотни лесных пожаров.

«Последние дни были тяжелыми, со множеством очагов пожаров. Сегодня у нас было 60 пожаров. Если вы добавите 56 пожаров вчера, то всего за два дня у нас было 116 пожаров. Самый большой пожар на данный момент на Родосе, где весь государственный механизм ведет битву с огнем», — сказал он.

В воскресенье основная борьба с огнем, помимо Родоса, шла в области Ахея на полуострове Пелопоннес на юге страны, в местечке Суфли (область Эврос на северо-востоке. — Ред.), близ городка Агринио (область Этолия и Акарнания на западе. — Ред.), а также близ города Лариса в центральной части страны. При этом бушевавший с субботы сильный лесной пожар в районе Зирия в области Ахея на греческом полуострове Пелопоннес пошел на убыль.

В последние дни в Греции установилась крайне жаркая погода. Температура во многих районах страны достигает плюс 44–47 градусов. Ожидается, что в ближайшие дни жара только усилится.

По данным портала Epoli, по состоянию на 31 июля в западной Греции вспыхнуло 56 лесных пожаров, пострадали по меньшей мере пять человек. Эвакуированы близлежащие к очагам возгорания населенные пункты. В частности, вывезено около 100 жителей и туристов с курорта Лонгос. Из-за пожаров закрыт мост Рион-Андирион через Коринфский залив.