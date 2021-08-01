Почти 60 лесных пожаров за сутки начались на западе Греции

За минувшие сутки в западной Греции вспыхнуло 56 лесных пожаров, пишет 1 августа портал Epoli.

Сообщается, что пострадали по меньшей мере пять человек.

Идет эвакуация близлежащих к очагам возгорания населенных пунктов. В частности, вывезены около 100 жителей и туристов с курорта Лонгос. Из-за пожаров закрыт мост Рион-Андирион через Коринфский залив.

В Сети появились кадры, как вынужденные спасаться от огня люди ныряют в море, передает телеканал РЕН ТВ.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. Из-за лесных пожаров город Анталья объявлен зоной бедствия. Кроме того, президент назвал зоной бедствия еще четыре района — Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.