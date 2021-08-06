Как на дрожжах: кабмин просят ужесточить контроль за плесенью в еде

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ужесточить контроль за продуктами в магазинах на предмет наличия разных видов плесени. Кроме того, в союзе призвали также обновить микробиологические нормы Таможенного союза (ЕАЭС) в связи с угрозами осложнений, которые может вызывать черная плесень на фоне распространения коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, в России пока зарегистрировано лишь два случая заболевания ковидом, осложненных мукормикозом. Подробности — в материале «Известий».

Кому грозит черная плесень

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой (письмо есть в распоряжении «Известий») поручить Роспотребнадзору проведение общей инспекции торговых объектов, мест выкладки и мест хранения пищевой продукции в целях выявления источников и профилактики распространения плесневого заражения пищевой продукции и людей.

Кроме того, представители союза попросили премьер-министра «поручить Роспотребнадзору и Россельхознадзору усилить контроль над выполнением микробиологических нормативов безопасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а также «поручить Минсельхозу и Роспотребнадзору с участием организаций по защите прав потребителей государств — членов ЕАЭС разработать поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и внести в ЕЭК на рассмотрение в установленном порядке».

Речь идет о выявлении так называемой черной плесени, обостряющей течение заболевания ковидом. В настоящее время более всего этот вид плесени угрожает здоровью жителей Индии на фоне распространения штамма коронавируса, получившего название «Дельта». Такая плесень может вызывать мукормикоз («черный грибок»). Этот недуг поражает носоглотку, легкие, глаза человека, ЦНС. Причем заболевают люди, только что переболевшие COVID-19. Встречаются и смертельные исходы.

В союзе предупреждают, что жизнедеятельность различных видов плесени приводит к порче кормов для скота, гниению зерна, мясистых плодов, картофеля, свеклы, моркови и других продуктов при хранении. «При этом плесень поражает весь продукт, а не только его часть. Так что, срезав плесень и гниль, обезопасить себя нельзя. Тщательное мытье или тепловая обработка тоже не убивают плесень и микотоксины, даже приготовленный продукт остается зараженным. Мало того, один зараженный фрукт заражает весь ящик или коробку», отмечается в письме на имя Михаила Мишустина.

По мнению специалистов, в РФ возможно скорее опосредованное загрязнение продуктов черной плесенью из-за нарушений условий хранения в складских помещениях. В отечественных продуктах, по словам экспертов, чаще всего встречается голубая, зеленая, желтая и розовая плесень. Из них наиболее опасна желтая плесень, которая встречается реже остальных. Грибковые инфекции излечиваются сложно, а само лечение является дорогостоящим.

— Сегодня заплесневелые фрукты, овощи, орешки, сухофрукты и другие продукты без труда можно встретить практически в любом супермаркете, — сказал «Известиям» глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. — Это означает, что проблема контроля по-прежнему крайне актуальна. Санитарная обработка либо отсутствует, либо недостаточна. Новые партии продуктов, попав в зараженные плесневыми грибками помещения и прилавки, сами становятся источниками нового заражения.

В маркетинговом агентстве «Русопрос» согласны с заявлениями руководителя Национального союза защиты прав потребителей, «поскольку практически в любой сети продуктовых магазинов, среди множества SKU (идентификаторов товарной позиции. — «Известия»), несмотря на отлаженные процедуры списания испорченного товара, потребитель тем не менее рискует столкнуться с содержащей плесень продукцией». По оценкам Национального союза защиты прав потребителей, не менее 40% реализуемых в торговых сетях фруктов, бахчевых, овощей, сухофруктов, семечек, чипсов и орешков заражены плесневыми грибками.

— Увы, но проблема в том, что контроль за продуктами на прилавках в РФ заметно снижается, — говорит Павел Шапкин. — К примеру, всего в 2020 году территориальными органами Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей проведено 13 904 проверки, что на 83,7% меньше, чем в 2019 году.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, в 2020 году действительно отмечался рост доли проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, в группах отечественной продукции: «пресервы» — с 0,21% в 2019 году до 0,62% в 2020 году; «консервы рыбные» — с 0,19 до 0,56%; «консервы молочные» — с 0,0 до 0,24%; в группах отечественной продукции: «зерно (семена)» — с 0,0% в 2019 году до 14,3% в 2020 году; «птица, яйца и продукты их переработки» — с 4,9 до 7,1%; «молоко и молочные продукты» — с 2,5 до 3,3%.

Как на дрожжах Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

«Известия» обратились за разъяснениями к Роспотребнадзору. Как объяснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, «гипотетически у человека с тяжелым иммунодефицитным состоянием может развиться мукормикоз, хотя в России было зарегистрировано всего два случая за то время, что известно это заболевание». «Это всё же в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью. У нас всё же немного другие климатические условия», — подчеркнул Александр Горелов.

— Содержание плесени уже нормируется техническими регламентами, и проверки надзорными органами постоянно идут — так, за первое полугодие 2021 года исследовано больше полумиллиона образцов продукции, где плесень нормируется, — говорит начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. — Нормирование в РФ очень жесткое и соответствует высоким европейским требованиям. Продукты с признаками плесени предприниматель обязан убрать из реализации, в противном случае его ждет штраф.

Осведомленный источник в Минздраве сказал «Известиям», что ужесточение проверок или дополнительные проверки продуктов на предмет наличия плесени скорее излишни, так как традиционно Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверяет продукты на содержание плесени в достаточной степени.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (в РФ действуют те же нормы) допускает наличие определенного количества плесени даже в сырье для детского питания (от 50 до 200 КОЕ/г). Сейчас, согласно техрегламенту, плесени допускаются в мясных полуфабрикатах на уровне не более 500 КОЕ/г. В рыбе и продуктах из нее — не более 50 КОЕ/г, крупах и макаронах допускается 50–200 КОЕ/г, кондитерских изделиях — 50–200 КОЕ/г. Плесень допускается во фруктах, овощах и ягодах (сухофруктах) не более 500 КОЕ/г. Грибы сушеные, орехи обжаренные, кофейные зерна зеленые — не более 500 КОЕ/г. Салаты из овощей и фруктов с заправками (майонез, соусы и др.) с добавлением мяса, яиц, курицы и пр. — не более 200 КОЕ/г. КОЕ (колониеобразующие единицы) — показатель количества жизнеспособных микроорганизмов в единице объема (1 см3), в жидкости (1 мл) или в твердом/сухом материале (1 г).

Нужны ли изменения норм

К сообщениям о случаях заболевания и смертельных исходов от черной плесени необходимо отнестись очень серьезно, так как это может представлять большую угрозу для жителей России, в основном для людей с различными иммунодефицитными состояниями, включая ковид-19 , считает заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

— В этой связи необходимо, во-первых, сотрудничество с российской стороны с учеными из Индии. Сбор достоверной информации, изучение этого заболевания, его симптомов, клинического течения, цифр летальности, возможных препаратов для лечения. И это должно финансироваться государством, — говорит Владимир Круглый. — Второе — карантинные мероприятия, они проще, так как у нас нет сухопутных границ с Индией. Необходимо тщательно контролировать все товары, продукты, которые привозят из Индии, на наличие черной плесени (возможно, и других видов плесени). Кроме того, необходимо стимулировать разработку и регистрацию новых противогрибковых препаратов.

По мнению сенатора, пришла пора «изменить законодательство, регламент Роспотребнадзора и других заинтересованных ведомств».

Дополнительные меры контроля за безопасностью пищевой продукции в сложное с точки зрения эпидемиологической обстановки время не будут лишними в связи с тем, что в многочисленных организациях торговли неоднократно выявляются нарушения требований технических регламентов и санитарных правил, предъявляемых к организации транспортировки и хранения пищевой продукции, убежден член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. По его мнению, «в конечном счете данные меры будут направлены на достижение благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, однако необходимо учесть баланс интересов, а именно права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при проведении государственного контроля и надзора».

Как на дрожжах Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Партнер практики инвестиционного консалтинга и оценки группы «Деловой профиль» Юлия Белогорцева обращает внимание на то, что в РФ до сих пор отсутствует ответственность для производителей и продавцов, которые продают на российском рынке товары под тем же наименованием и брендом, что отправляются и на экспорт, но более низкого качества.

— Отечественная сертификация производимой пищевой продукции осуществляется только на ее безопасность, а не на качество, — говорит Юлия Белогорцева. — Существующие ГОСТы по большинству видов производимой пищевой продукции не содержат четкой рецептуры и строгих требований к составу используемого сырья. Кроме того, российские производители могут выпускать товары по собственной рецептуре (ТУ). Всё это позволяет использовать в производстве продукции дешевое сырье более низкого качества. Хотя безопасность такой продукции подтверждается сертификатами, такое свободное варьирование компонентами делает их, мягко говоря, менее полезными.

Вместе с тем представитель Общественной палаты РФ Владимир Винницкий полагает, что «нужно не нормы содержания плесени ужесточать, а контроль за безопасностью пищевых продуктов в соответствии с существующими требованиями».

— Что толку в ужесточении норм содержания, если за фактическим их исполнением некому проследить? — говорит Владимир Винницкий. — Сегодня плесневелые продукты на полках есть, это факт. Однако, если верить официальной статистике, ситуация опасений не вызывает. С точки зрения общественных активистов качество более половины товаров на полках в супермаркетах вызывает нарекания. Кому здесь верить? Вопрос открытый.

Партнер агентства M.A.Research, руководитель направления «Ритейл» Анна Синявская не считает нужным проводить жесткий контроль в магазинах или ужесточать нормы по плесени, поскольку для этого нужны серьезные основания, а именно — доказанный факт заболевания мукормикозом именно вследствие употребления заплесневелых продуктов, купленных в магазине.

— Жесткий контроль не нужен, лишняя бюрократия и нагрузка на торговлю! — соглашается эксперт международной компании «Келис Консалтинг» Алексей Елисеев. — Но создание простого и доступного для покупателей и других заинтересованных лиц механизма моментальной реакции на эту или схожую проблему в торговой точке принесет гораздо больший эффект. Неравнодушный покупатель сам видит плесень, знает, куда послать сигнал (особенно без всяких затрат и последующих беспокойств), а уже существующие контрольные органы проверяют данные нарушения.