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Посольство РФ в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов
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Посольство РФ в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов

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МИД Литвы, утверждая, что среди проникающих в страну нелегалов есть россияне, не представил документальных подтверждений. Об этом сообщили в среду, 4 августа, в посольстве РФ в Литве.

«В ходе недавней беседы в МИД Литвы заместитель министра Адоменас сообщил о том, что среди находящихся в стране мигрантов есть предположительно и российские граждане, в связи с чем могут возникнуть вопросы по их возвращению. Документальных подтверждений о наличии у указанных лиц российского гражданства представлено не было», — сказали в посольстве «РИА Новости».

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В диппредставительстве уточнили, что подобное документальное подтверждение предусмотрено соглашением о реадмиссии (процедура возвращения человека, который подлежит депортации из страны пребывания — Ред.) между Россией и Евросоюзом (ЕС) и исполнительным протоколом между Россией и Литвой о порядке его реализации.

«Хотелось бы подчеркнуть, что каких-либо запросов от российских граждан о помощи ни в посольство России в Литве, ни в генеральное консульство нашей страны в Клайпеде не поступало», — добавил представитель дипведомства.

Накануне МВД Литвы сообщило об отправке на родину первого из нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Министр внутренних дел республики Агне Билотайте подчеркнула, что страна уважает права человека, но нелегальные мигранты, которые находятся в государстве, будут высланы. Вместе с тем отмечалось, что среди нелегалов были обнаружены россияне.

Спустя день стало известно, что белорусские пограничники обнаружили вблизи литовской границы мужчину восточной внешности в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он скончался. В свою очередь, министр обороны балтийский республики Арвидас Анушаускас заявил, что подобные сообщения якобы являются провокацией Минска.

До этого, 2 августа, начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас рассказал, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

В тот же день глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных отметил в беседе с «Известиями», что Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

30 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готов ввести санкции в отношении белорусских чиновников, якобы причастных к использованию мигрантов в политических целях. Европейский союз приравнял данную деятельность к торговле людьми. Боррель также напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.

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