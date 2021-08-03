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Минтруд объяснил изменения в перечне запрещенных для женщин профессий

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Министерство труда и социальной защиты России учло предложения работников и работодателей по сокращению списка «неженских» профессий и скорректировало его. В министерстве готовы обсуждать и его дальнейшую корректировку. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

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«Документ проработан совместно со сторонами социального партнерства, получены необходимые согласования, учтены рекомендации профильных специалистов. Мы постоянно ведем работу над актуализацией перечня и готовы обсуждать его дальнейшее изменение. В рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в Сочи, запланирована специальная сессия по теме новых возможностей в «неженских» профессиях», — сказал он.

По словам Вовченко, приказ упрощает механизм, позволяющий женщинам работать на тех профессиях, которые включены в ограничительный перечень. Теперь не требуется положительного заключения государственной экспертизы условий труда в качестве подтверждения их безопасности, достаточно результатов проведения специальной оценки условий.

Ранее во вторник Минтруд исключил из перечня запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием воздушных судов. Соответствующий приказ вступит в силу 1 марта 2022 года.

О подобных планах министерства лава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказывала 8 апреля. Сенатор уточняла, что соответствующее решение будет принято после того, как проект приказа рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Когда документ вступит в силу, женщины смогут работать авиационными механиками (техниками) по планерам и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам, техниками по крылу, а также инженерами, которые заняты непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

16 марта в Совете Федерации предложили сократить список запрещенных для женщин профессий, оставив там только те, что действительно могут повредить здоровью. Отмечалось, что в списке неженских специальностей есть и те, что связаны с производством, ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов, однако образовательные учреждения гражданской авиации выпускают специалистов-женщин по части этих профессий.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, среди которых водитель фуры и машинист электропоезда.

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