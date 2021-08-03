Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками

Министерство труда и социальной защиты России исключило из перечня запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием воздушных судов. Соответствующий приказ вступит в силу 1 марта 2022 года, рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Приказ министерства признает утратившим силу подпункт «б» пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года», — сказала она ТАСС.

О подобных планах министерства Святенко рассказывала 8 апреля. Сенатор уточняла, что соответствующее решение будет принято после того, как проект приказа рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Когда документ вступит в силу, женщины смогут работать авиационными механиками (техниками) по планерам и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам, техниками по крылу, а также инженерами, которые заняты непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

16 марта в Совете Федерации предложили сократить список запрещенных для женщин профессий, оставив там только те, что действительно могут повредить здоровью. Отмечалось, что в списке запрещенных для женщин специальностей есть и те, что связаны с производством, ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов, однако образовательные учреждения гражданской авиации выпускают специалистов-женщин по части этих профессий.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, среди которых водитель фуры и машинист электропоезда.