В Совфеде предложили разрешить женщинам ремонтировать самолеты

В Совете Федерации предлагают сократить список запрещенных для женщин профессий, оставив там только те, что действительно могут повредить здоровью. Соответствующее обращение в Минтруд направила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко (есть в распоряжении «Известий»).

Отмечается, что в списке запрещенных для женщин специальностей есть и те, что связаны с производством, ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов, однако образовательные учреждения гражданской авиации выпускают специалистов-женщин по части этих профессий.

Святенко считает, что россиянкам должны разрешить работать техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам.

«На данный момент женщины, которые отучились, например, по специальности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов), к сожалению, трудиться по профессии не могут, так как эти работы, несмотря на то что за плечами пять лет института, входят в перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых применение труда женщин ограничивается», — отметила политик в беседе с «Известиями».

В Министерстве труда России подтвердили, что получили запрос от Совфеда и рассмотрят его.

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