Без страхов и упреков: женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты

В России предлагают уравнять права женщин и мужчин в гражданской авиации . Сейчас, даже получив диплом, например по специальности «техник по крылу», россиянки не могут трудиться непосредственно при обслуживании самолетов. В Совфеде просят сократить перечень запрещенных профессий , оставив там лишь те, что действительно наносят вред здоровью. Соответствующее обращение в Минтруд направила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко (есть в распоряжении «Известий»). Министерство периодически пересматривает список работ с опасными для женщин условиями, и специалисты позитивно оценивают эту тенденцию. Однако эксперты подчеркивают: последнее слово в этом вопросе должны сказать врачи .

Женское это дело

В приказе Минтруда №512н указан перечень работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, где ограничивается применение труда россиянок. В списке есть и производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, однако образовательные учреждения гражданской авиации выпускают специалистов-женщин по некоторым запрещенным для них профессиям .

Председатель комитета СФ по соцполитике Инна Святенко направила запрос в Минтруд, который в случае положительного ответа позволит уравнять права женщин и мужчин в гражданской авиации. Политик обратилась в ведомство с просьбой внести изменения в приказ и разрешить россиянкам работать техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам .

— Запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности — это совсем несправедливо . На данный момент женщины, которые отучились, например, по специальности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов), к сожалению, трудиться по профессии не могут, так как эти работы, несмотря на то что за плечами пять лет института , входят в перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых применение труда женщин ограничивается, — отметила политик в беседе с «Известиями».

В «запрещенном» перечне, по словам Инны Святенко, необходимо оставить лишь те профессии, которые действительно могут нанести вред здоровью женщины, например авиационный техник по горюче-смазочным материалам и по составлению смеси бензина с этиловой жидкостью, оператор заправочных станций и другие.

В Минтруде «Известиям» подтвердили получение сенаторского запроса и заверили, что он «будет рассмотрен в установленные сроки».

Каждому дано

Тенденцию на пересмотр профессиональных ограничений для женщин поддерживают в нижней палате. Однако параллельно с этим за счет модернизации оборудования должны создаваться необходимые условия труда, чтобы избежать вреда для здоровья.

— Список всегда подвергается изменениям : увеличивается число профессий, на которых могут работать женщины. Безусловно, улучшаются условия труда, которые позволяют россиянкам выполнять задачи без ущерба их здоровью. Не должно быть ограничений, связанных только с гендерным показателем . Я выступаю за то, чтобы перечни пересматривались чаще, — заявила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

В последнее время традиционно мужские профессии получают популярность среди девушек. Например, за три года число женщин за рулем такси выросло в 6,5 раза. Однако в целях безопасности чаще всего дамы сотрудничают с агрегаторами, а не подрабатывают самостоятельно.

Последнее слово при составлении списка запрещенных профессий должна сказать медицина , заявил «Известиям» председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В первую очередь врачи должны оценить, какие последствия для здоровья может иметь выполнение определенных функций .

В 2021 году совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта совместно с ВНИИ труда проведет исследование рынка, в результате которого Минтруд сформулирует и утвердит обновленный перечень профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профобучение , а также топ-50 востребованных вакансий. Кроме того, эксперты оценят уровень цифровизации на предприятиях, сообщила «Известиям» руководитель исполкома совета Анастасия Мирошниченко.

В среднем в мире, по данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), менее 5% женщин трудоустроены как инженерно-технический персонал, а пилотами работают около 6% , отметила эксперт. Сейчас в России нет программы кадрового обеспечения воздушного транспорта и, соответственно, программы по гендерному равенству. Нет и рекомендуемого ИКАО плана NGAP по развитию «следующего поколения профессионалов гражданской авиации», в рамках которого властям следует внедрять национальные проекты ранней профориентации и особое внимание уделять привлечению девочек в гражданскую авиацию.