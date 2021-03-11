М не Ж: Россия заняла 129-е место в рейтинге гендерного равенства

Всемирный банк поставил Россию на 129-е место в рейтинге гендерного равенства «Женщины, бизнес и закон – 2021» («Известия» ознакомились с ним), с прошлого года страна потеряла семь позиций. Наиболее проблемными с точки зрения равноправия полов в России признали оплату труда, процесс устройства, пенсию, а также ведение бизнеса. В Минтруде с этим не согласились : мужчины и женщины в РФ обладают равными правами, заявили там. Позиция нашей страны в рейтинге существенно занижена, уверены эксперты .

Кто равнее

Всемирный банк проанализировал законодательные базы 190 стран, чтобы выяснить, насколько они ограничивают экономические возможности женщин. Для оценки были определены восемь индикаторов : свобода передвижения (могут ли дамы выбирать место жительства, путешествовать, получать паспорт так же, как мужчины), трудоустройство (запрещены ли законом дискриминация по половому признаку при приеме на работу и домогательства), зарплата (требует ли закон одинакового вознаграждения за труд равной ценности), брак (существует ли в стране законодательство о домашнем насилии, равны ли права на развод и повторный брак).

Индикаторами также стали возможности при рождении ребенка (доступен ли матерям и отцам оплачиваемый отпуск, запрещено ли увольнение беременных), законодательство по ведению бизнеса (могут ли женщины брать кредиты, открывать счета в банках, подписывать контракты, как мужчины), владение активами (равны ли права по управлению и наследованию имущества), а также пенсионные нормы (одинаков ли возраст обязательного выхода на пенсию, учитывается ли в выплатах период ухода за ребенком).

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В среднем во всем мире женщинам доступны лишь три четверти прав, которыми обладают мужчины , а пандемия COVID-19 усугубила глобальное неравенство, говорится в докладе. Там также уточняется: в такие времена правовая среда, которая поощряет участие дам в экономической жизни, особенно важна — она может сделать их менее уязвимыми перед лицом кризиса и дать странам новый импульс для восстановления от его последствий.

Лидерами рейтинга стали 10 развитых, согласно методологии МВФ, стран , в которых равноправие оказалось абсолютным: Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Латвия, Люксембург, Португалия и Швеция (они набрали по 100 баллов). Чуть меньше — по 97,5 балла — Всемирный банк присвоил Германии, Великобритании, Нидерландам и Новой Зеландии, а Перу и Парагвай набрали по 95 и 94,4 балла соответственно, что стало максимумом среди развивающихся стран. При этом две крупнейшие экономики мира в лидеры не выбились : США получили 91,3 балла, расположившись на 37-м месте рейтинга (из-за неравной оплаты труда), а Китай не вошел даже в топ-100 и оказался на 116-й позиции с 75,6 балла.

Заниженная оценка

России Всемирный банк присвоил 73,1 балла, что соответствует 129-му месту . Соседями РФ в рейтинге стали две африканские страны — Бурунди и Уганда. Хуже всего в РФ Всемирный банк оценил ситуацию с трудоустройством, оплатой труда и пенсиями — по этим показателям страна набрала лишь половину возможных очков. Неполным признано равенство в ведении бизнеса, а также в браке и родительстве. Впрочем, в некоторых сферах правовой паритет мужчин и женщин в России уже достигнут — например, в передвижении и владении собстве нностью .

М не Ж Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития и Минтруд с просьбой рассказать, какие меры, направленные на сокращение гендерного неравенства, уже приняты или планируются к реализации в ближайшее время. В Минтруде сообщили, что прорабатывают дополнительные сервисы, которые помогут женщинам вернуться к занятости после декрета на максимально выгодных условиях . Там также отметили, что российское законодательство дает возможность уходить в отпуск по уходу за ребенком не только матерям, но и отцам, а также бабушкам и дедушкам, а с 2021 года список запрещенных для женщин профессий сократился с 456 до 100. В целом мужчины и женщины в России обладают равными правами в части трудоустройства, оплаты труда и пенсионного обеспечения, заявили там .

В Минэке сообщили, что поддерживают женское предпринимательство консультативно и финансово с 2005 года и сегодня около 43% компаний в России возглавляют именно дамы. При этом женщины чаще всего выбирают определенные отрасли: консалтинг, рекламу и маркетинг, предоставление социальных услуг, индустрию красоты, туризм, репетиторство, дизайн интерьеров и пошив одежды, отметили в министерстве.

Место России существенно занижено Всемирным банком: в рейтинге ее опередили традиционно патриархальные страны, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, отметила ведущий аналитик ЦСР Елена Хейфец . Впрочем, определенные проблемы у нас действительно существуют, признала она.

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— По ряду позиций, как, например, трудоустройство, заработная плата и пенсия, рейтинг России ниже схожих по экономическому развитию стран . Это во многом обусловлено отсутствием законодательства в отношении сексуального домогательства на рабочем месте, равноценной заработной платы, а также половой дискриминацией при приеме на работу и разным пенсионным возрастом для женщин и мужчин, — заявила она.

Дискриминация по половому признаку в России запрещена Конституцией, напомнила член Ассоциации юристов России Ольга Митева. Однако компании всё равно неохотно берут на работу девушек из опасения, что они уйдут в декрет. При этом попытки приблизиться к гендерному равенству в России были: в 2018 году Госдума отклонила законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин», в котором предлагалось, например, зафиксировать равенство зарплат при одинаковом объеме работы и установить определение харассмента.