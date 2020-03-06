Девушки всё чаще выбирают мужские профессии

Девушки всё чаще становятся слесарями, плотниками и кузнецами. Число женщин за рулем такси за три года выросло в 6,5 раза, чаще всего дамы сотрудничают с агрегаторами, а не подрабатывают самостоятельно. Большинство крановщиц живут в Санкт-Петербурге, Челябинской и Свердловской областях. За два года в интернете они выложили около 600 резюме. 1 января 2021 года список запрещенных специальностей уменьшится. Женщины смогут стать машинистами электропоездов, парашютистками, трактористами и нести службу на корабле. При этом в перечне остаются 100 якобы «неженских» профессий. Фемактивистки утверждают, что список нужно корректировать и дальше. Например, в подземных работах женщины участвовать не могут. Но чистить стрелки на железной дороге в 40-градусный мороз им разрешено. Эксперты уверены: до гендерного равенства России еще далеко.