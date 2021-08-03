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В Минздраве РФ оценили необходимость эвакуации пострадавших в ДТП в Турции

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Срочная эвакуация россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, на территорию России не требуется. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

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«Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», — говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, на данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Их прооперировали, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов, пишет РЕН ТВ.

Ранее в этот день в пресс-службе туроператора «Интурист» рассказали о том, что погибшие в ДТП в Турции трое россиян — это пожилая женщина, мужчина и подросток. Также в организации уточнили, что вылет из Антальи в Самару первых 10 туристов из группы пострадавших запланирован на 4 августа.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся. Минздрав России в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в результате аварии.

Все попавшие в аварию туристы были из Самарской области. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Кроме того, Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.

Спустя день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 10 пострадавших в результате аварии готовят к выписке. Еще троих прооперировали, девять человек пока останутся в медучреждениях Турции. Также в настоящее время организовывают перевозку тел троих погибших в результате ДТП.

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