Власти Самарской области окажут помощь пострадавшим в ДТП в Турции

Власти Самарской области предоставят всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП с туристическим автобусом в Турции, заявил в понедельник, 2 августа, губернатор региона Дмитрий Азаров в своем Instagram.

«Конечно, рассматриваем ситуацию с точки зрения оказания всей необходимой медицинской помощи на территории Турции, ну и конечно, для того, чтобы оказать помощь семьям погибших», — написал он.

Глава Самарской области добавил, что в настоящее время власти выясняют фамилии и имена попавших в аварию. Их планируют как можно быстрее доставить в Россию.

Он подтвердил, что все попавшие в аварию туристы из Самарской области.

Ранее 2 августа произошло ДТП с автобусом, перевозившим 22 российских туристов в провинции Анталья. По информации Минздрава России, погибли три человека, еще семеро в тяжелом состоянии.

По данным TRT Haber, на боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу. По предварительным данным, детей среди погибших и пострадавших нет.