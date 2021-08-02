Минздрав России подтвердил гибель трех туристов в ДТП с автобусом в Турции

В ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов в провинции Анталья, погибли три человека, еще пятеро в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает Минздрав России.

Авария произошла ранее в этот день. На боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

Число погибших, по данным туроператора «Интурист», возросло до четырех.

Новость дополняется