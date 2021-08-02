Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Анталье
Перевозивший, предположительно, российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, погибли три человека.
Как сообщает TRT Haber 2 августа, на боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.
Еще 16 человек получили ранения. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и полиции.
Другие источники сообщают о пяти пострадавших.
10 апреля туристический автобус, в котором находились 32 россиянина, съехал в кювет на трассе Конья — Аксарай в Турции и опрокинулся. Пострадали 26 человек. Одна из туристок, уроженка Хакасии, погибла.
Авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.