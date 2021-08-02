Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян увеличилось до четырех
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил туроператор «Интурист» «РИА Новости» в понедельник, 2 августа.
По данным туроператора, в автобусе были туристы из Самары.
Авария произошла ранее в этот день. По информации TRT Haber, на боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.
Позднее информацию подтвердил туроператор «Интурист». По данным компании, ДТП произошло на главном шоссе в районе Манавгавта, автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи.
В момент аварии в автобусе, по данным туроператора, находились 22 человека, в том числе девять детей. Тогда уточнялось, что среди погибших нет несовершеннолетних. Пострадавших разместили в четырех местных больницах.
«Интурист» в связи с аварией открыл горячую линию.
В Генконсульстве России в Анталье также подтвердили факт аварии, отметив, что среди пострадавших двое находятся в реанимации.