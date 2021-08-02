Генконсульство подтвердило гибель троих россиян в ДТП на юге Турции

Три россиянина погибли, пятеро получили тяжелые ранения в ДТП с автобусом на юге Турции, сообщило в понедельник, 2 августа, Генконсульство России в Анталье.

«В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», — говорится в сообщении.

Сотрудник Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП, добавили в дипведомстве.

Об аварии стало известно ранее в понедельник. По информации TRT Haber, на боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и полиции.

Позднее информацию подтвердил туроператор «Интурист». Детей среди погибших нет, добавили там. По предварительным данным, всего пострадало не менее 16 человек.

Ранее, 21 июля, также в Турции произошло ДТП с участием российских граждан. Тогда водитель джипа не справился с управлением, и автомобиль сорвался с обрыва. В результате ДТП погиб один иностранный гражданин, еще девять человек, включая двоих россиян, пострадали.