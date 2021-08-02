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Туроператор подтвердил факт ДТП с российскими туристами в Турции

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Туроператор «Интурист» подтвердил, что автобус, попавший в ДТП в Турции, перевозил российских путешественников. Погибли три человека, детей среди них нет.

«2 августа на главном шоссе в районе Манавгата в результате ДТП перевернулся автобус, следовавший из поселка Конаклы в аэропорт Антальи», — сообщили ТАСС в компании.

По данным туроператора, в автобусе в момент аварии находились 22 туриста из России, в том числе девять детей. Всем пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, подчеркнули в «Интуристе».

Туроператор открыл горячую линию в связи с происшествием.

По данным Генконсульства России в Анталье, среди пострадавших двое находятся в реанимации.

ДТП в турецкой провинции Анталья произошло ранее в этот день. По данным местных СМИ, на боковой развязке D-400 автобус сначала врезался в преграды, а затем перевернулся, съехав на встречную полосу.

Уточнялось, что в результате ДТП погибли три человека и еще 16 человек получили ранения. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и полиции.

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