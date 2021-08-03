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В «Интуристе» рассказали о погибших в ДТП в Турции россиянах

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Погибшие в ДТП в Турции трое россиян — это пожилая женщина, мужчина и подросток. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в пресс-службе туроператора «Интурист».

«По состоянию на 3 августа погибших в результате дорожно-транспортного происшествия насчитывается трое. Это женщина, 71 год, мужчина 35 лет и подросток 15 лет», — сказали «РИА Новости» в компании.

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В «Интуристе» также уточнили, что вылет из Антальи в Самару первых 10 туристов из группы пострадавших запланирован на 4 августа.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего перевернулся, выехав на встречную полосу. Минздрав России в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в результате аварии.

Все попавшие в аварию туристы были из Самарской области. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Кроме того, Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.

Спустя день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 10 пострадавших в результате аварии готовят к выписке. Еще троих прооперировали, девять человек пока останутся в медучреждениях Турции. Также в настоящее время организовывают перевозку тел троих погибших в результате ДТП.

Кроме этого, глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов в своем Twitter-аккаунте сообщил о том, что среди пассажиров попавшего в ДТП автобуса находились две сестры из села Красный Яр. Одна из них скончалась.

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