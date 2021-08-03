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Десять пострадавших в ДТП в Турции россиян вылетят в Самару 4 августа

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Вылет из Антальи в Самару первых 10 туристов из группы пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции запланирован на 4 августа. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в компании «Интурист».

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Также отмечается, что вечером 3 августа генеральный консул в Анталье встретится с туристами и руководством «Интуриста», пишет «РИА Новости».

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 10 пострадавших в результате аварии готовят к выписке. Еще троих прооперировали, девять человек пока останутся в медучреждениях Турции. Также в настоящее время организовывают перевозку тел троих погибших в результате ДТП.

Кроме этого, глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов в своем Twitter-аккаунте сообщил о том, что среди пассажиров попавшего в ДТП автобуса находились две сестры из села Красный Яр. Одна из них скончалась.

Он уточнил, что уже связался с Ростуризмом и правительством Самарской области для решения вопроса о транспортировке погибших и пострадавших домой.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего перевернулся, выехав на встречную полосу. Минздрав России в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в результате аварии.

Все попавшие в аварию туристы были из Самарской области. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Кроме того, Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.

Также стало известно, что сотрудники Генконсульства РФ в Анталье посетили пострадавших россиян в больницах и встретились с лечащими врачами. Кроме того, у правоохранительных органов была запрошена дополнительная информация касательно причин и обстоятельств ДТП.

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