Генконсульство РФ в Анталье рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Четверо граждан РФ, которые пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, были прооперированы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба российского Генконсульства в Анталье.

«Все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате (провинция Анталья), продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Также отмечается, что сотрудники Генконсульства посетили пострадавших россиян в больницах и встретились с лечащими врачами. Кроме того, у правоохранительных органов была запрошена дополнительная информация касательно причин и обстоятельств ДТП.

Ранее РЕН ТВ назвал имена двоих российских туристов, которые погибли в аварии с туристическим автобусом в Турции. По данным телеканала, смертельные травмы в результате аварии получили Тарас Мельник и Надежда Тягушева, личность третьего погибшего в данный момент устанавливается. Предварительно, им стал 15-летний подросток.

3 августа пострадавший при ДТП самарец Сергей Кремнев рассказал о причине аварии. По его словам, у транспорта «что-то произошло с колесом», затем последовал резкий удар. Пострадавший отметил, что большая часть пассажиров спала в момент происшествия.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором ехали 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего перевернулся, выехав на встречную полосу. Минздрав РФ в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП.

Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП и сообщил о постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса. Власти Самарской области также пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП.