Пострадавший при ДТП в Турции россиянин рассказал о причине аварии

Перед ДТП в Турции у туристического автобуса «что-то произошло с колесом», рассказал телеканалу РЕН ТВ во вторник, 3 августа, самарец Сергей Кремнев, который пострадал в аварии.

«Мы возвращались из Конаклы в аэропорт в Анталью. По дороге что-то произошло с автобусом, с колесом, был резкий удар. Автобус начал выходить на разделительную полосу, перевалил через разделитель, ударился в столб, перевернулся на правую сторону», — поделился Кремнев.

По его словам, большая часть находившихся внутри туристов спала. Люди не заметили, из-за чего произошло ДТП, и по факту увидели только момент удара. Когда же автобус завалился на бок, туристы начали самостоятельно выходить из него, добавил Кремнев.

«Потом я вернулся, начал выносить пострадавших. Девушку зажало, нам удалось перевернуть автобус, ее высвободить», — сообщил россиянин.

Сам Кремнев получил повреждение спины, у его ребенка диагностировали сотрясение мозга. Пострадавший указал, что полиция и медики оперативно сработали и быстро прибыли на место инцидента.

2 августа Минздрав сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим 22 российских туристов в турецкой провинции Анталья. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

В тот же день Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП и сообщил о постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса.

Всех пострадавших доставили в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра, заявили в Ростуризме. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Также к месту аварии выехал сотрудник генконсульства РФ в Анталье для выяснения ситуации и обстоятельств аварии. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Минздрава России.

Как сообщил туроператор «Интурист», со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Все туристы — из Самарской области, они застрахованы.

Власти Самарской области также окажут всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП.