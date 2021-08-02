Ростуризм взял на контроль ситуацию с попавшими в ДТП в Турции россиянами

Ростуризм держит на контроле ситуацию с ДТП с туристами в Турции, а также находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса. Об этом сообщила в понедельник, 2 августа, пресс-служба ведомства.

Ранее 2 августа Минздрав сообщил о трех погибших и семи пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившем 22 российских туристов в провинции Турции, Антальи, в районе курортного города Манавгат. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра, отметили в Ростуризме. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Также к месту аварии выехал сотрудник Генконсульства РФ в Анталье для выяснения ситуации и обстоятельств аварии. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Минздрава России.

По данным туроператора «Интурист», со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Все туристы из Самарской области, они застрахованы.

«Интурист» в связи с аварией открыл горячую линию и заявил о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам россиян, пострадавших в аварии.