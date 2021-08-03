Стали известны имена погибших российских туристов в ДТП в Турции

Стали известны личности российских туристов, которые погибли в аварии с туристическим автобусом в Турции, сообщает в понедельник, 2 августа, РЕН ТВ.

По данным телеканала, смертельные травмы в результате аварии получили Тарас Мельник и Надежда Тягушева, личность третьего погибшего в данный момент устанавливается.

Ранее, 2 августа, Минздрав сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим 22 российских туристов в турецкой провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

В тот же день Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП и сообщил о постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса.

Всех пострадавших доставили в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра, заявили в Ростуризме. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Также к месту аварии выехал сотрудник Генконсульства РФ в Анталье для выяснения ситуации и обстоятельств аварии. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Минздрава России.

По данным туроператора «Интурист», со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Все туристы — из Самарской области, они застрахованы.

Власти Самарской области также окажут всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП.