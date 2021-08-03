Мурашко уточнил состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян

Троих пострадавших в результате ДТП с автобусом в турецкой Анталье прооперировали, к выписке готовят 10 пациентов, еще девять человек останутся на лечении в Турции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением, планируется сегодня к выписке в легком состоянии пациенты, десять человек», — сказал Мурашко на открытии модельного здания приемно-диагностического сортировочного отделения для пациентов с COVID-19.

По его словам, еще девять человек пока продолжат лечение в медицинских учреждениях Турции. Также в настоящее время организовывают перевозку тел троих погибших в результате ДТП.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего перевернулся, выехав на встречную полосу. Минздрав России в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в результате аварии.

Все попавшие в аварию туристы были из Самарской области. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Кроме того, Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.

Сотрудники Генконсульства РФ в Анталье посетили пострадавших россиян в больницах и встретились с лечащими врачами. Кроме того, у правоохранительных органов была запрошена дополнительная информация касательно причин и обстоятельств ДТП.

Пострадавший при ДТП самарец Сергей Кремнев рассказал о возможной причине аварии. По его словам, у транспорта «что-то произошло с колесом», затем последовал резкий удар. Пострадавший отметил, что большая часть пассажиров спала в момент происшествия.