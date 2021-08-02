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В США представлен доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

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Республиканцы из палаты представителей США провели расследование и пришли к выводу, что коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает издание The Hill.

Доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса представил член комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол.

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«По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки заболевания. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии», — отметил Маккол.

Вместе с этим в публикации отмечается, что отчет основан на данных из открытых источников и «косвенных свидетельствах».

При этом в документе идет речь о том, что лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагается также, что первые случаи коронавируса возникли в августе или сентябре 2019 года.

Кроме того, указывается, что составители доклада «не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами», их цель — «подготовить законодательный ответ на действия Китая». Так, в докладе содержится призыв ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, якобы ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавирусной инфекции.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что теория об утечки вируса из лаборатории не является свидетельством того, что он был создан искусственно.

В свою очередь, депутат Госдумы Татьяна Соломатина указала на необходимость четких доказательств происхождения коронавирусной инфекции, для того чтобы называть лабораторию в Ухане источником COVID-19.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

При этом 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии. Пекин обвинения неоднократно опровергал, называя такую теорию клеветой и заговором.

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