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Вирусолог оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

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Утечка вируса из лаборатории не является свидетельством того, что он был создан искусственно. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

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Так он прокомментировал отчет республиканцев из палаты представителей США, согласно которому коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане, где произошла его «утечка».

«Доказать, что именно утечка стала причиной пандемии, очень сложно, это выходит за рамки биологической проблемы. Это можно доказать по каким-то косвенным признакам, но вряд ли по биологическим», — уточнил Лукашев в беседе с «РИА Новости».

При этом сценарий с возможной утечкой вируса не обязательно говорит об искусственном создании вируса, подчеркнул эксперт. Так, ученые могли исследовать природный вирус, случайно заразившись им.

Лукашев также прокомментировал информацию о том, что на утечку вируса мог повлиять возможный ремонт в уханьской лаборатории. По мнению специалиста, такой сценарий маловероятен.

«По опыту других утечек, ремонтные работы в здании не является фактором риска, фактором риска является сама работа с вирусом. Вирус не «утекает» из лаборатории, опасна экспериментальная работа, особенно если ведется размножение вируса», — пояснил он .

В целом инциденты с утечкой вируса происходили практически во всех странах мира, в том числе и в Китае, добавил эксперт.

Соответствующий доклад об утечке коронавируса из уханьской лаборатории был опубликован ранее в этот же день. В документе указано, что лаборатория в Ухане проводила испытания «мутаций с приобретением функции», при этом работы проводились «в небезопасных условиях». Предполагается также, что первые случаи коронавируса возникли в августе или сентябре 2019 года.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол призвал конгресс принять закон о санкциях в отношении ученых уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы препятствующих борьбе с пандемией.

29 июля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США поддерживают новые исследования ВОЗ о происхождения SARS-COV-2. При этом он подчеркнул, что исследование должно быть основанным на фактах, проходить под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

При этом 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Пекин обвинения неоднократно опровергал, называя такую теорию клеветой и заговором.

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