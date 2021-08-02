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В ГД прокомментировали расследование США о происхождении COVID-19

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Нужны четкие доказательства происхождения коронавирусной инфекции, для того чтобы называть лабораторию в Ухане источником COVID-19. Об этом в понедельник, 2 августа, заявила депутат Госдумы Татьяна Соломатина, комментируя отчет республиканцев из палаты представителей США о происхождении вируса.

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«Если это вирус искусственного происхождения, где доказательства, кто работал, где работал, что выявил, всё равно источники рано или поздно будут открыты, но для того чтобы заявлять сегодня об этом (происхождении вируса в Уханьской лаборатории. — Ред.), нужно хорошо поработать», — заявила Соломатина в интервью «Дума ТВ».

Парламентарий также отметила, что комиссия ВОЗ выезжала в Китай и с точностью наоборот опровергла это. Кроме того, до этого эксперты также отмечали, что нет доказательств того, что данный вирус искусственного происхождения».

Американский отчет об утечке коронавируса из уханьской лаборатории был опубликован ранее в этот же день. В документе указано, что лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагается также, что первые случаи коронавируса возникли в августе или сентябре 2019 года.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол призвал конгресс принять закон о санкциях в отношении ученых уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы препятствующих борьбе с пандемией.

29 июля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США поддерживают новые исследования ВОЗ о происхождения SARS-COV-2. При этом он подчеркнул, что исследование должно быть основанным на фактах, проходить под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

При этом 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Пекин неоднократно опровергал обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором. Китайские ученые подчеркивали, что лаборатория в Ухане обладает серьезной системой безопасности, а болезнь ученых никак не была связана с коронавирусом.

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