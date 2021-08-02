В турагентстве дали рекомендации россиянам по отдыху в сентябре

В сентябре на Кипре, в Греции и в Турции начинается бархатный сезон, а цены опускаются, поэтому эти направления в сентябре для россиян самые удачные для отдыха. Об этом в понедельник, 2 августа, «Известиям» рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Во второй половине сентября на средиземноморских курортах традиционно начинают опускаться цены — на Кипре, в Греции, в Турции. Падение составляет в среднем 20%. Одновременно на этих курортах устанавливается роскошная погода — бархатный сезон. Поэтому советую тем, кто не хочет париться в жаре, поехать не в августе, а после 15 сентября», — сказал эксперт.

Мкртчян объяснил, что август — это период массовых отпусков, а сентябрь — это школьный период, когда учащиеся остаются дома, поэтому цены на курорты падают. Из турпотока практически исчезают семьи с детьми и номера в отелях освобождаются, добавил он.

Говоря об отдыхе в России, глава турагентства отметил, что в Крыму в это время уже будет прохладно, в то время как в Сочи купальный период продлится до октября.

«Кроме того, сентябрь и октябрь — пик спроса на экскурсионные туры, цены на них подрастут на 15–20%. Петербург и его окрестности, Казань, Калининград, Москву лучше всего посещать именно в сентябре, сейчас в этих городах очень жарко», — заключил Мкртчян.

Днем ранее туроператоры назвали топ-5 направлений, которые открыты в августе для россиян при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса. Среди них — Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия.

30 июля минздрав Кипра ужесточил меры пребывания на острове: теперь туристам необходимо сдавать ПЦР-тест начиная с седьмого дня пребывания в стране. Министр здравоохранения республики Михалис Хадзипантелас отметил, что исключение составляют туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней.

29 июля сообщалось, что россияне, которые сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Болгарию без предъявления ПЦР-теста.

В тот же день стало известно, что египетская авиакомпания Fly Egypt планирует с 20 августа запустить рейсы из аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой полетов один раз в неделю.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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