На Кипре ввели новые ограничения по COVID-19 для туристов

Минздрав Кипра ужесточил меры пребывания на острове — теперь туристам необходимо сдавать ПЦР-тест, начиная с седьмого дня пребывания в стране. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил министр здравоохранения республики Михалис Хадзипантелас.

«В связи с ростом числа заболевших коронавирусом министерство вынуждено ужесточить меры пребывания на острове. До 31 августа все приезжающие на Кипр должны сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест на антигены, начиная с седьмого дня пребывания в стране», — приводит его слова Naftemporiki.

Он подчеркнул, что исключение составляют туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней.

Как сообщает портал, на данный момент для въезда на Кипр российским туристам без прививки нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый — не ранее чем за 72 часа до отправления. Его результат загружается на платформу CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета. Второй тест делается по прилете на Кипр: в аэропорту Ларнаки он стоит €30, в Пафосе — €32.

Ранее, 5 июля, Кипр признал российские сертификаты о вакцинации — россиянам, сделавшим прививку, не нужно сдавать тест по прибытии на остров.

25 июня минздрав Кипра заявил о росте числа заболевших коронавирусом. В ведомстве считают, что рост числа заражений связан с несоблюдением санитарных мер. Там также отмечают, что заболевают в основном люди, не прошедшие вакцинацию.

16 июня посольство Кипра сообщило «Известиям» о переговорах с РФ по возобновлению регулярных рейсов. При этом тогда в посольстве отмечали, что эпидемиологическая картина на Кипре «очень спокойная».

С 10 мая получившие прививку российским препаратом от коронавируса «Спутник V» туристы могут приезжать на Кипр без сдачи теста на коронавирусную инфекцию.