Болгария изменила правила въезда для туристов из России

Россияне, которые сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Болгарию без предъявления ПЦР-теста. Об этом 29 июля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения были внесены правительством Болгарии. Въезжать в страну с 29 июля по 31 августа россияне смогут, предъявив сертификат о вакцинации двумя компонентами «Спутника V». Сертификат должен быть на английском языке, с момента введения второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней.

«Правительство Болгарии обновило условия въезда в страну для международных путешественников. Россия по-прежнему отнесена к оранжевой группе стран, однако дополнительные меры санитарного контроля для граждан РФ с 29 июля 2021 года отменены», — говорится в сообщении АТОР.

Невакцинированные россияне должны будут предъявить результаты ПЦР теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Также принимают справки на антигены, сделанные за 48 часов до въезда в Болгарию или справка о перенесенном за последние 180 дней коронавирусе. Детям до 12 лет справки не нужны.

В начале июля Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для всех россиян, пребывающих в страну. Дополнительные требования были введены в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.

В Болгарии до конца июля продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации, однако летний туристический сезон в стране открыт, иностранные туристы допускаются на территорию государства.

Авиационное сообщение между Болгарией и Россией восстановили 28 июня.