Тимановская провела ночь в аэропорту Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская провела ночь в токийском аэропорту. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ранее этим же днем депутат парламента Японии от Конституционно-демократической партии Японии Тайга Исикава передал сообщение правоохранительных органов страны, в котором отмечалось, что спортсменки нет в токийском аэропорту.

«МОК и оргкомитет (Олимпиады. — Ред.) вчера поговорили с Кристиной Тимановской. Она сказала, что она в безопасности, что она в аэропорту провела ночь. Мы проводим с ней беседы, чтобы решить, что делать на этих днях. Мы ее поддерживаем во всем. Она сейчас находится под защитой местных властей. Мы направили письменное заявление белорусским властям», — приводит сообщение главы пресс-службы олимпийского комитета «РИА Новости».

1 августа телеканал Nippon TV со ссылкой на источники сообщил о том, что Тимановская намерена запросить убежище у правительства Германии. При этом газета Tokyo Sports сообщила, что спортсменка планирует отправиться в Австрию.

Тимановская пообещала рассказать о своих дальнейших планах утром 2 августа через адвоката. Она также добавила, что находится в безопасном месте.

Ранее в тот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК. Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.