Собянин рассказал о главном факторе для введения ограничений в Москве

Заполнение больничных коек на 2/3 является сигналом к принятию ограничительных мер. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее — локальные меры», — рассказал он РБК.

По словам мэра, как только начинается спад заболеваемости и койки выводятся из оборота, ограничительные меры отменяются, а также возвращается плановая медицинская помощь в больницах.

Градоначальник отметил, что основной смысл управленческой работы в условиях пандемии — это вовремя вводить и отменять ограничения. В пример Собянин привел введение QR-кодов для посещения заведений общепита в Москве. За три недели данного ограничения москвичи стали чаще вакцинироваться и меньше контактировать друг с другом, в результате чего уровень заболеваемости снизился, добавил мэр.

Кроме того, Собянин назвал причину всплеска заболеваемости летом.

«Мы знали, что существует новый штамм «дельта». Но весной мало где в мире массово болели «дельтой» и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде», сообщил он.

Он подчеркнул, что в июне заболеваемость резко увеличилась.

«Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила с двух-трех до 80%», — рассказал мэр столицы.

30 июля Сергей Собянин подписал указ об отмене требования о ношении перчаток в общественных местах. С 19 июля в Москве была отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Мэр столицы заявил, что это достаточно серьезное решение, но оно принято взвешенно.

31 июля главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал вероятность нового нокдауна в Москве. По его словам, в настоящее время совершенно иная ситуация, нежели в марте 2020 года — тогда локдаун был единственной мерой по уменьшению нагрузки на систему здравоохранения и снижению числа летальных случаев, сейчас же появились вакцины. Днем ранее заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. Он указал, что введение препарата дает гарантию того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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