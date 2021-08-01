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Поздняков назвал успехи россиян на Олимпиаде причиной нападок на них

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил в воскресенье, 1 августа, что причиной нападок на российских спортсменов являются их победы на Олимпийских играх в Токио.

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«Причина нападок очевидна: это успешное выступление в Токио наших атлетов. И это лучший ответ на нападки», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день генеральный директор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) в борьбе с допингом, акцентировав внимание на российских спортсменах. Таким образом Тайгарт выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи, который намекнул российскому спортсмену, золотому медалисту Евгению Рылову на использование допинга.

29 июля американская спортсменка Меган Калмо заявила, что испытывает «мерзкое чувство», глядя, как россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская, которых, по ее словам, вообще не должно быть на Олимпиаде, забирают серебряные медали по результатам соревнования парных двоек в академической гребле.

Комментируя это, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, отметила, что это пропаганда и что для тех, кто пропагандирует ненавистнические настроения по отношению к русским и к России в целом, нет никакой разницы, подкреплены ли обвинения фактами.

В тот же день сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста Себастьяна Варела Намиаса, который задал вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву о том, как тот относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».

После подобного высказывания со стороны представителя СМИ российский спортсмен попросил выгнать журналиста из микст-зоны. При этом Медведев заявил, что Намиасу должно быть стыдно за подобного рода вопросы.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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