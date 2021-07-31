Горбачев высказался о важности переговоров РФ и США по стратстабильности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в субботу, 31 июля, отметил важность сокращения стратегических наступательных вооружений и выразил надежду, что российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не станет затягивать.

«Тридцать лет СНВ-1 — очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой», — заявил он «РИА Новости».

Горбачев подчеркнул, что сейчас эта тема не закрыта, и высоко оценил тот факт, что наконец начались переговоры России и США по вопросу стратегической стабильности.

Ранее в этот день президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры Москвы и Вашингтона.

Накануне в Женеве прошла встреча делегаций из России и США, где обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, переговоры были конструктивными. Он подчеркнул, что США не навязывали на встрече свою позицию и на 100% отработали свою часть обязательств по стратегической стабильности после саммита, прошедшего в июне.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов указал на готовность России обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное.

16 июня состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. Главы государств провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе.

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Первый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим в Москве.