Антонов отметил открытость РФ к дискуссии с США по вооружениям

Россия готова обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. Об этом 28 июля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Москва предложила выработать «новое уравнение безопасности», в его основе — весь спектр наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении.

«Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара. Тех, которые могут «дотянуться» до целей на национальной территории противоположной стороны», — пояснил Антонов.

Как он отметил, назрело обсуждение проблем противоракетной обороны.

«Среди других приоритетов — обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира», — добавил посол.

Все российские предложения Вашингтону известны и переданы в 2020 году, заключил российский дипломат.

Накануне Антонов призвал Соединенные Штаты к разбору завалов в отношениях. По его словам, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве была направлена на преломление негативной тенденции и начало пути к минимальной нормализации отношений.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности пройдет в Женеве 28 июля.