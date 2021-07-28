Прямой эфир
Экономика
В Москве в 2,5 раза выросло количество новостроек-небоскребов
Мир
Антонов отметил поиск Россией диалога с США в вопросе заключенных
Общество
В РФ двух шпионов отправили в колонию за контрабанду деталей С-300 на Украину
Мир
Азербайджан принял предложение РФ о прекращении огня на границе с Арменией
Экономика
В Москве продали десять квартир из топ-100 самых дорогих
Армия
Глава Минобороны Китая пригласил Шойгу посетить совместные учения в КНР
Мир
Четыре человека пострадали в результате утечки опасного вещества в США
Мир
После взрыва на химзаводе в Германии детям запретили играть на улице
Спорт
Саблист Решетников решил взять паузу в карьере после ОИ

Антонов отметил открытость РФ к дискуссии с США по вооружениям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. Об этом 28 июля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Балансовая стоимость: Пентагон попросил миллиарды на подготовку к войнам
Проект бюджета американского минобороны направлен в конгресс

«Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Москва предложила выработать «новое уравнение безопасности», в его основе — весь спектр наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении.

«Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара. Тех, которые могут «дотянуться» до целей на национальной территории противоположной стороны», — пояснил Антонов.

Как он отметил, назрело обсуждение проблем противоракетной обороны.

«Среди других приоритетов — обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира», — добавил посол.

Все российские предложения Вашингтону известны и переданы в 2020 году, заключил российский дипломат.

Накануне Антонов призвал Соединенные Штаты к разбору завалов в отношениях. По его словам, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве была направлена на преломление негативной тенденции и начало пути к минимальной нормализации отношений.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности пройдет в Женеве 28 июля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021