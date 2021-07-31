Байден заявил о надежде на переговоры РФ и США по стратегической стабильности

Президент США Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. Об этом он заявил в пятницу, 30 июля, в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Они в процессе. И я питаю надежды», — ответил на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС американский лидер.

Накануне, 29 июля, эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайн в своем комментарии «Известиям» сообщил о том, что вопрос временных затрат на двусторонние переговоры России и США по вопросу стратегической стабильности определяется не только настроем участников диалога, но и в том числе их инициативами, которые государства планируют отразить в договоренности.

Накануне в Женеве прошла встреча делегаций из России и США, где обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, переговоры были конструктивными. Он подчеркнул, что США не навязывали на встрече свою позицию и на 100% отработали свою часть обязательств по стратегической стабильности после саммита, прошедшего в июне.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов указал на готовность России обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. Он также отметил, что назрело обсуждение проблем противоракетной обороны.

27 июля Рябков сообщил, что Россия на бумаге передала Соединенным Штатам свои предложения по стратегической стабильности. Он указал на то, что подходы двух стран не во всем совпадают, но встреча как раз и проводится для запуска процесса и углубленного анализа того, где у Москвы и Вашингтона есть расхождения.

16 июня состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. Главы государств провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе.

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).