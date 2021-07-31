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В охваченной пожарами Турции засняли полыхающий небесный объект

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Жители охваченной пожарами Турции сообщили о предположительном падении метеора на территории Измира, о чем в субботу, 31 июля, сообщает Hurriyet.

Уточняется, что волнение у турецких граждан вызвали снимки, распространенные в Twitter. Также некоторые пользователи рассказали, что они слышали «непонятный», но достаточно громкий звук, похожий на взрыв или землетрясение.

Однако на текущий момент официальной информации о падении каких-либо небесных тел на территорию страны не поступало.

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«Дальше нашествие зомби или что-то в этом духе?», — написал один из авторов видеозаписи с кадрами, на которых запечатлен яркий небесный объект, у себя на странице в Twitter.

Ранее этим же днем жители Турции поделились видеозаписями, на которых запечатлена «огненная трасса» — по ней люди спасаются от мощных лесных пожаров.

Накануне, 30 июля, стало известно о том, что пожарным в стране удалось локализовать 70 из 81 лесных пожаров.

Участие в тушении лесных пожаров принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе. Расследование причин пожаров продолжается.

В генконсульстве РФ в Турции в этот же день сообщили, что пожарная опасность в стране миновала. В течение дня туристы, отдыхающие в Анталье, вернутся в отели, где были расположены изначально.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в Турции.

В этот же день в генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при пожарах в Турции нет россиян, однако граждане должны быть готовы к возможной эвакуации их пожароопасных районов.

Днем ранее президент Турции объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

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