Жители Турции поделились кадрами с «огненной трассой»

Жители Турции покидают охваченные пламенем зоны по «огненной трассе» на фоне масштабных лесных пожаров в стране. Кадрами с мест возгораний, опубликованных гражданами в Twitter, в субботу, 31 июля, поделился телеканал РЕН ТВ.

На записи можно увидеть дорогу в окружении тлеющих деревьев и мощное пламя, охватившее лесные массивы. Люди, кто на автомобилях, кто своим ходом, спешно покидают родные дома, вплотную проходя мимо метровых языков пламени.

Такая ситуация наблюдается в городе Кейджегиз, расположенном в турецкой провинции Мугла, где население пребывает в панике от ситуации. Пожар дошел и до курортного Фетхие.

Правительство Турции в качестве причины бедствия указало на действия поджигателей. По предварительным сведениям, вблизи курортных городов могут орудовать пироманы, способствующие появлению новых очагов распространения огня.

Накануне, 30 июля, стало известно о том, что пожарным в стране удалось локализовать 70 из 81 лесных пожаров.

Участие в тушении лесных пожаров принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе. Расследование причин пожаров продолжается.

В генконсульстве РФ в Турции в этот же день сообщили, что пожарная опасность в стране миновала. В течение дня туристы, отдыхающие в Анталье, вернутся в отели, где были расположены изначально.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в Турции.

В этот же день в генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при пожарах в Турции нет россиян, однако граждане должны быть готовы к возможной эвакуации их пожароопасных районов.

Днем ранее президент Турции объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.