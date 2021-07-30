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Прокуратура возбудила дело против комика Мирзализаде за шутку о русских

Комик Мирзализаде после вызова в прокуратуру вновь пошутил про русских

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Комик Идрак Мирзализаде, в отношении которого возбуждено административное дело за оскорбительное высказывание о русских, снова пошутил на эту тему на выступлении в Москве. Об этом сообщил телеканал «360».

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По его данным, артист 30 июля выступил в одном из столичных заведений, где попытался оправдаться за скандальный монолог.

«Просто я пошутил, выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это всё вырезали и начали форсить, что я русофоб. Это так и есть, я русофоб», — сказал комик.

После этого юморист повторил шутку из выступления, которое вызвало такой общественный резонанс. При этом он отметил, что его концерты в основном посещают славяне. В конце монолога артист попросил русских поаплодировать, а затем «встать и уйти».

В этот же день стало известно, что в отношении юмориста было возбуждено административное дело. Днем ранее полицейские встретили прибывшего в Москву Мирзализаде и сопроводили его в отделение. Комику вручили постановление о явке в прокуратуру.

Мирзализаде стал эпицентром скандала после своего высказывания о любви русских к фекалиям. Выступая перед публикой, он не ограничивался в выражениях и шутках в отношении русских.

Дополнительно Мирзализаде выдал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». По рассказу комика, когда ему удалось снять жилье, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями.

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