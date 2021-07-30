«Росгеология» подтвердила наличие запасов подземных вод под дном Азовского моря

Специалисты «Росгеологии» подтвердили наличие запасов подземных вод под дном Азовского моря, они пробурят в акватории две дополнительные скважины. Об этом в пятницу, 30 июля, заявили на официальном сайте компании.

«Геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод», — сообщил генеральный директор компании Сергей Горьков.

Он добавил, что компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод.

«Для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 м на близком расстоянии от берега», — заключил Горьков.

По поручению правительства РФ Росгеология ведет масштабную работу по поиску дополнительных источников подземных вод для обеспечения устойчивого водоснабжения южных регионов РФ — Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Калмыкия, дополнили в «Росгеологии».

Ранее, 18 марта, вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в апреле начнется бурение скважин на дне Азовского моря для подачи пресной воды в Крым. 26 апреля под дном моря были обнаружены большие запасы пресной воды. О добыче первой партии из подземных источников стало известно 30 июля.

Хуснуллин отметил, что запасов воды Крыму хватит минимум на два года, при этом все данные по качеству воды из Азовского моря будут получены к концу сентября.

Бурение скважин на дне Азовского моря производится для подачи пресной воды в Крым. Там в 2019 и 2020 годах из-за маловодья ощущалась нехватка водоснабжения.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

В свою очередь, правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению полуострова водой. Так, почти 50 млрд рублей были направлены на модернизацию системы водоснабжения, в том числе разработку новых источников воды, объектов водоснабжения, строительство гидротехнических сооружений, а также капитальный ремонт инфраструктуры.