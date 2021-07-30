Пожары на курортах Турции не заставили россиян отказаться от туров

Несмотря на мощные природные пожары в Турции, бушующие на курортах на берегах Эгейского и Средиземного морей, российские туристы не спешат отменять запланированные поездки. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказали РЕН ТВ пассажиры вылетающих в республику рейсов.

По словам туристов, им объяснили, что власти Турции принимают все необходимые меры для скорейшего тушения пожаров.

«Не испугался лететь в Турцию из-за лесных пожаров, потому что, судя по сообщению турагентства, всё уже потушили и все было хорошо», — отметил Павел.

Многие туристы перед отпуском просто не были в курсе того, что происходит в Турции, поскольку не смотрели новости.

«Мы, к сожалению или к радости, о пожарах узнали практически в самолете. Ну не следили за негативными новостями перед отпуском, поэтому нет, не боимся лететь», — отметила туристка по имени Елена.

Накануне сообщалось, что в Мармарис, где продолжается тушение лесного пожара, для туристов, которые не могут вернуться в отели, развернули палатки с водой и едой. Палаточный городок разбит прямо на центральной площади города, в то время как на окраинах Мармариса пламя всё ближе подбирается к расположенным неподалеку от леса отелям. В отелях города туристы жалуются на запах гари и отключение кондиционеров. Ранее в этот день сообщалось о начале эвакуации гостей и сотрудников отелей в Мармарисе.

Генконсульство России в Анталье по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами, заявили в дипведомстве.

Вечером в четверг мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил, что лесной пожар в районе города удалось потушить. Туристы возвращаются в свои отели. Чиновник отметил, что никто в Бодруме не пострадал.

В четверг также сообщалось, что не менее четырех человек погибли в результате пожаров на юге Турции.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. В общей сложности в Турции пожары возникли в 17 разных провинциях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания стихии и тушения лесных пожаров. При этом в парламенте Турции заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.