Лесной пожар в Бодруме потушили

Лесной пожар в Эгейском регионе Турции в районе курортного города Бодрум потушен. Все эвакуированные туристы вернулись в свои отели. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил мэр города Ахмет Арас.

«В Бодруме пожаров сейчас нет, все потушено, с отелями сейчас никаких проблем нет. Но большие площади нашего чудесного леса выгорели», — приводит слова главы города «РИА Новости».

Арас также добавил, что после того, как пожар в Гюверджинлике был потушен, туристы начали возвращаться в отели. Власти курорта, по его словам, постоянно были на связи с консульствами тех стран, туристы которых отдыхают в Бодруме, — России, Украины, Германии.

Чиновник отметил, что никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации все туристы были вывезены по морю.

Пожар в районе соседнего Мармариса все еще не потушен, добавил мэр.