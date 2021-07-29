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Диетолог развеял миф о похудении с помощью арбуза

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Арбуз не является универсальным средством для похудения, для кого-то он полезен, а для кого-то нет, это зависит от баланса гормонов у человека. Такое мнение в четверг, 29 июля, в беседе с «Известиями» выразил врач-диетолог Алексей Ковальков.

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По словам специалиста, не бывает «диетических и недиетических» продуктов, универсального правильного питания нет. Питание необходимо подбирать с учетом заболеваний и возраста человека.

«Мы все разные. Кому-то арбуз полезен, а кому-то опасен. То, что арбуз — универсальное средство для похудения, — миф. Люди худеют или полнеют не от того, что они едят, а от баланса гормонов. Кому-то арбузы полезны как питание в разгрузочные дни, они стимулируют обменные процессы. Но арбузы — это источник углеводов, и если сочетать их с жирами, они отправятся в подкожную жировую клетчатку», — подчеркнул Ковальков.

Ранее в четверг врач-диетолог Ольга Кораблева заявила, что употреблять в пищу дыню не рекомендуется при обострении гастрита, воспалении поджелудочной железы (остром панкреатите), воспалении желчного пузыря (холецистите) и язвенной болезни желудка. Врач также посоветовала не употреблять плод натощак или вместе с другой пищей, в том числе с фруктами, так как это может вызвать газообразование или диарею.

Накануне Кораблева сравнила пользу от употребления дыни и арбуза и рассказала, какой из этих продуктов калорийнее. Так, по словам эксперта, в дыне содержится 35 килокалорий на 100 г продукта, а в арбузе — только 25 килокалорий на ту же массу.

Дыня, как отметила диетолог, является более сытной, поскольку в ней больше пищевых волокон — клетчатки, которая важна для стабильной работы кишечника. Кроме того, она очищает организм и способствует стабилизации холестерина. Также в дыне выше содержание витамина С, чем в арбузе.

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