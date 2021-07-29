Депутат рады заявила о срыве подготовки к отопительному сезону на Украине

Правительство Украины сорвало подготовку энергетической системы страны к новому отопительному сезону. Об этом депутат Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, у страны нет угля и возможности его купить.

«Ремонтная кампания, по сути, сорвана, и энергосистема уверенно скатывается в пропасть», — отметила она. Вопрос о том, кто виноват в срыве подготовку к зимнему сезону она адресовала главе кабмина страны.

Как продолжила Буймистер, на Украине 12 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за отсутствия угля и газа. Госкопания «Центрэнерго» обратилась в Совет по национальной безопасности и обороне для выделения денег на закупку угля из резервного фонда, добавила депутат.

29 июля планируется заседание правительственного антикризисного штаба, где обсудят проблемные вопросы, заключила политик.

В мае глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук заявил, что отопительный сезон в этом году на Украине может не наступить, жители страны будут мерзнуть в квартирах без горячей воды и отопления. 30 апреля сообщалось, что с 2014 года цена на газ для жителей Украины выросла в 14 раз.