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Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
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Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шуточной форме высказалась на тему печенья, которым президент США Джо Байден угостил бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую.

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«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может», — написала представитель ведомства в Telegram-канале.

Захарова также поделилась своими ассоциациями на историю с подарком американского лидера.

«Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом — именно так — рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье. После аллюзии к Гайдару («Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется») приходит более современное прочтение сюжета», — отметила она.

Представитель ведомства сделала отсылку к файлам cookies, название которых с английского переводится как печенье.

«Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», — заключила Захарова.

Накануне Байден встретился в Белом доме с Тихановской. Экс-кандидат в президенты Белоруссии рассказала, что после встречи президент США угостил ее печеньем. Она добавила, что на встречу с президентом США ушло около 10 минут.

Тихановская также сообщила, что призвала Байдена помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Вместе с тем она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером.

21 июля Белый дом по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с Тихановской опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что Вашингтон продолжит привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и позднее покинувшая страну. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.

Меры против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали.

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