Адвокат рассказал о состоянии россиянки Сапеги

Адвокат арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги рассказал о ее состоянии. По словам юриста Александра Филановича, девушка иногда испытывает панические атаки, но она справляется с ними.

Жалоб, как отметил он, россиянка не высказывает.

«Относительно состояния Софьи: с ее слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает», — рассказал Филанович журналистам в понедельник, 31 мая.

Ранее в этот день юрист заявлял, что обвинения Сапеге предъявят во второй половине понедельника. Однако позже он заявил, что следственные действия продолжатся во вторник.

Сапега была задержана вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. После посадки Сапегу и Протасевича задержали.

Срок задержания россиянки в Белоруссии 26 мая был продлен на два месяца. За день до этого в Сети появилось видео допроса девушки. Она заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси».

В настоящее время белорусские следователи проверяют Сапегу на причастность к управлению этим Telegram-каналом, где во время массовых протестных акций после выборов президента республики в августе 2020 года года публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей. В республике россиянке грозит до 12 лет тюрьмы.