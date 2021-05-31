Адвокат россиянки Сапеги назвал сроки предъявления ей обвинения

Арестованной в Белоруссии Софье Сапеге предъявят обвинение 31 мая после обеда. Об этом рассказал журналистам адвокат россиянки Александр Филанович.

«Сегодня, 31 мая, в 12:00 (совпадает с мск) будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», — уточнил он.

В настоящее время следствие проверяет Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом «Черная книга Беларуси», где во время массовых протестных акций после выборов президента республики в августе 2020 года года публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей.

Срок задержания россиянки в Белоруссии 26 мая был продлен на два месяца. За день до этого в Сети появилось видео допроса девушки. Она заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси».

Россиянке грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. После посадки Сапегу и Протасевича задержали.